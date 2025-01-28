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Врач объяснила, почему не стоит все время делить пищу на полезную и вредную

Врач Фил: деление на полезную и неполезную еду может выбить из равновесия
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Depositphotos

Не стоит все время делить пищу на полезную и вредную, поскольку это выбивает человека из психологического равновесия. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский блогер Доктор Фил.

«Прийти в магазин, взять столько, сколько нужно — не обжираться и не голодать. Это гармония с самим с собой. А деление на полезное и неполезное выбивает человека из равновесия», — сказал специалист.

При этом он посоветовал периодически отказываться от некоторой пищи, чтобы изучить себя. К примеру, не употреблять шоколад в течение двух недель, после чего возрастет вероятность полного исключения сладкого из рациона.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого предупреждала, что сладкая газированная вода, фастфуд и снеки являются самой вредной едой для детей, в том числе из-за того, что они вызывают зависимость.

Она обратила внимание, что газировка содержит большое количество сахара, а фастфуд — жира и калорий, что грозит развитием ожирения.

Ранее врач назвала напитки, которые должны быть в рационе здорового человека.

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