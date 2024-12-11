Школьник из Петербурга попал в реанимацию, выпив предложенные знакомыми таблетки

Подросток из Петербурга попал в больницу с отравлением. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказала мать пострадавшего, накануне 14-летний юноша пришел домой из школы и сказал, что устал, после чего лег спать. Спустя некоторое время он пошел в туалет и там упал.

Молодому человеку вызвали медиков, они госпитализировали школьника с отравлением неизвестными психотропными веществами, пациента поместили в реанимацию.

По данным источника, накануне знакомые дали ему неизвестные таблетки.

До этого в Петербурге двухлетний ребенок оказался в больнице в тяжелом состоянии из-за лекарства. Как рассказала мать пострадавшего, у ее сына резко поднялась температура, поэтому женщина дала ему две таблетки парацетамола.

Уже на следующий день самочувствие ребенка ухудшилось, и члены семьи вызвали скорую помощь. У пациента диагностировали отравление лекарственными препаратами.

Ранее в Саратове двухлетний ребенок отравился парами вейпа.