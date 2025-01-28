Власти Колымы призвали врачей не отправлять голосовые сообщения

Глава Минздрава Колымы Александр Витько в своем Telegram-канале призвал врачей не отправлять голосовые сообщения в «чаты болталки».

Также, по мнению Витько, врачам не стоит жаловаться президенту, в прокуратуру или суды.

Вместо этого министр предложил сообщать ему о нарушениях анонимно и «пользоваться профосмотрами» коллег, у которых «есть язык, уши и штамп о психическом здоровье».

«Публикуя такие эмоциональные и человеческие посты, я рефлекторно задумываюсь, какое эхо они породят. Уже вижу кликбейтные заголовки: «Витько просит врачей не жаловаться друг на друга», «Медицинский Уроборос на Колыме отгрыз собственный хвост»», — отметил Витько.

До этого мэр городка Белькастро на юге Италии Антонио Торкья запретил жителям болеть. Жителей Белькастро призвали избегать заражения любыми заболеваниями, которые требуют оказания медицинской помощи, особенно экстренной, поскольку городок с населением около 1300 человек испытывает нехватку ресурсов и кадров в области здравоохранения.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил гражданам есть хот-доги и разводиться под угрозой лишения свободы.