Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Колымы призвали врачей не отправлять голосовые сообщения

Глава Минздрава Колымы Витько призвал врачей не отправлять голосовые сообщения
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Глава Минздрава Колымы Александр Витько в своем Telegram-канале призвал врачей не отправлять голосовые сообщения в «чаты болталки».

Также, по мнению Витько, врачам не стоит жаловаться президенту, в прокуратуру или суды.

Вместо этого министр предложил сообщать ему о нарушениях анонимно и «пользоваться профосмотрами» коллег, у которых «есть язык, уши и штамп о психическом здоровье».

«Публикуя такие эмоциональные и человеческие посты, я рефлекторно задумываюсь, какое эхо они породят. Уже вижу кликбейтные заголовки: «Витько просит врачей не жаловаться друг на друга», «Медицинский Уроборос на Колыме отгрыз собственный хвост»», — отметил Витько.

До этого мэр городка Белькастро на юге Италии Антонио Торкья запретил жителям болеть. Жителей Белькастро призвали избегать заражения любыми заболеваниями, которые требуют оказания медицинской помощи, особенно экстренной, поскольку городок с населением около 1300 человек испытывает нехватку ресурсов и кадров в области здравоохранения.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил гражданам есть хот-доги и разводиться под угрозой лишения свободы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами