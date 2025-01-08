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Жителям Северной Кореи запретили есть хот-доги и разводиться

Daily Mail: Ким Чен Ын приравнял поедание хот-догов к государственной измене
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Виталий Аньков/РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил гражданам есть хот-доги и разводиться под угрозой лишения свободы. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно новому распоряжению главы КНДР, северокорейцы не должны употреблять в пищу хот-доги, так как это блюдо, по его мнению, «слишком западное». Теперь любой житель Северной Кореи, пойманный за продажей хот-догов на улицах или их приготовлением у себя дома, рискует быть отправленным в трудовые лагеря за государственную измену. Кроме того, на северокорейских рынках уже перестали торговать будэ-чжигэ — блюдом из кимчи, фасоли и колбасы, пришедшим в страну из Южной Кореи лишь в 2017 году.

Помимо этого, Ким Чен Ын постановил отправлять в трудовые лагеря пары, находящиеся в состоянии развода. По его мнению, прекращение брака является «антисоциалистическим» преступлением, поэтому бывшие супруги должны отбыть срок до шести месяцев в качестве наказания. При этом отмечается, что женщины могут получить более длительные сроки заключения. До сих пор в трудовые лагеря в КНДР отправляли только сторону, ставшую инициатором бракоразводного процесса.

Ранее в приморском детском саду запретили костюмы иностранных героев на утреннике.

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