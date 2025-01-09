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Жителям итальянского города запретили болеть

Мэр итальянского Белькастро подписал указ, запрещающий местным жителям болеть
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Depositphotos

Жителям итальянского городка Белькастро на юге страны официально запретили болеть. Соответствующий указ подписал местный мэр Антонио Торкья, передает издание Catanzaro Informa.

Жителей Белькастро призвали избегать заражения любыми заболеваниями, которые требуют оказания медицинской помощи, особенно экстренной, поскольку городок с населением около 1300 человек испытывает нехватку ресурсов и кадров в области здравоохранения.

При этом Торкья отметил, что к указу стоит относиться «с долей иронии». Чиновник назвал свое решение криком о помощи, направленным на привлечение внимания к неприемлемой ситуации.

В Белькастро по большей части проживают пенсионеры. В городе имеется медицинский пункт, но он часто закрыт. Кроме того, дежурные врачи не работают в выходные и праздники, а также в ночное время. Ближайший пункт неотложной помощи расположен в 45 километрах.

Белькастро находится в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Катандзаро.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил гражданам есть хот-доги и разводиться под угрозой лишения свободы.

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