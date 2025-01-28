Россиянин избил и ограбил пожилую мать ради золотых сережек

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина жестоко избил пожилую мать и украл у нее золотые серьги. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 26 января в многоэтажке на Будапештской улице. В экстренные службы обратился мужчина, который сообщил, что его родной брат устроил дебош в квартире и не выпускает оттуда родственников.

Прибывший на место наряд установил, что 32-летний безработный избил свою 64-летнюю мать, после чего похитил у нее золотые серьги и скрылся. Подозреваемого удалось задержать, он доставлен в отдел полиции. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, у нее диагностированы ушибы и гематомы. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина пытался зарубить топором пожилую мать. Мужчина выпил и повздорил со своей матерью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он схватил в руки топор и нанес ближайшей родственнице множественные удары в область головы и туловища. Раненую пенсионерку доставили в одну из городских больниц. Медики оказывают ей помощь и пока не дают прогнозов. Возбуждено уголовное дело, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Тюмени мужчину отправили на принудительное лечение после избиения человека молотком.