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Россиянин избил и ограбил пожилую мать ради золотых сережек

«78.ru»: в Петербурге мужчина избил и ограбил мать-пенсионерку
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина жестоко избил пожилую мать и украл у нее золотые серьги. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 26 января в многоэтажке на Будапештской улице. В экстренные службы обратился мужчина, который сообщил, что его родной брат устроил дебош в квартире и не выпускает оттуда родственников.

Прибывший на место наряд установил, что 32-летний безработный избил свою 64-летнюю мать, после чего похитил у нее золотые серьги и скрылся. Подозреваемого удалось задержать, он доставлен в отдел полиции. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, у нее диагностированы ушибы и гематомы. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина пытался зарубить топором пожилую мать. Мужчина выпил и повздорил со своей матерью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он схватил в руки топор и нанес ближайшей родственнице множественные удары в область головы и туловища. Раненую пенсионерку доставили в одну из городских больниц. Медики оказывают ей помощь и пока не дают прогнозов. Возбуждено уголовное дело, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Тюмени мужчину отправили на принудительное лечение после избиения человека молотком.

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