Глава епархии РПЦ в Казахстане погиб в автокатастрофе в Нижегородской области

Глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане архиепископ Серапион (Колосницин) погиб в ДТП в Нижегородской области в ночь с 27 на 28 января. Об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

Архиерей следовал из казахстанского города Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, на трассе М12 рядом с поселком Пильна в Нижегородской области автомобиль, в котором находился священнослужитель, разбился. Серапион получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте.

Клирика Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонаха Евлогия (Щербак) с сотрясением мозга госпитализировали в больницу.

Серапион в 1989 — 1993 годах обучался в Московской духовной академии. Решением Священного Синода от 2 октября 2013 года был избран епископом Кокшетауским и Акмолинским. 6 мая 2022 года за литургией в Храме Христа Спасителя в Москве Патриархом Кириллом возведен в сан архиепископа.

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