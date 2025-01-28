В Москве мужчина почувствовал себя плохо на улице и остался без помощи из-за лая собаки

Baza: в Москве мужчина почувствовал себя плохо и остался без помощи из-за собаки

В Москве мужчина, который почувствовал себя плохо и упал на улице, остался без помощи из-за лая собаки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле магазина на Новорублевской улице. Мужчина ощутил недомогание, упал на землю и остался лежать возле дерева. Прохожие попытались помочь, однако наткнулись на агрессивный лай его собаки, которая не давала никому подойти к хозяину.

На место вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников экстренных служб, чтобы те помогли медикам подойти к мужчине. Сообщается, что в результате пес пропустил врачей. Сейчас ему оказывают необходимую помощь. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого собака напала на хозяйку во время осмотра у ветеринара и откусила ей губу. Пострадавшую экстренно доставили в больницу и провели операцию.

Ранее на Сахалине собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику.