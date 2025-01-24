Mirror: в Британии собака откусила губу хозяйке во время осмотра у ветеринара

В Англии собака напала на хозяйку во время осмотра у ветеринара и откусила ей губу, пишет Mirror.

По словам Эллен Грейс, она привела свою собаку Дейзи в клинику Stellar Vets из-за проблем с поведением и аппетитом у питомца. Во время осмотра питомица начала проявлять признаки стресса, извиваясь и визжа от боли. Хозяйка наклонилась, чтобы успокоить животное, но в этот момент любимица сумела снять намордник и укусила ее за губу.

«Я сказала ветеринару, что намордник, кажется, плохо закреплен, но он заверил, что все в порядке», — рассказала Эллен.

В результате укуса значительная часть ее нижней губы была оторвана, а верхняя губа получила серьезные повреждения. Грейс была экстренно доставлена в больницу, где ей провели операцию

«Я потеряла сознание во время процедуры и очнулась с кислородной маской на лице. Это было мучительно», — поделилась она.

Полиция, проинформированная о происшествии, провела проверку и пришла к выводу, что Дейзи не представляет опасности, а инцидент стал результатом сильного стресса у животного. Однако Эллен считает, что ветеринарная клиника должна нести ответственность за произошедшее, так как, по ее мнению, намордник был закреплен неправильно.

«Мы немедленно оказали Эллен первую помощь и помогли доставить ее в больницу. Нам очень жаль, что произошел этот ужасный инцидент», — добавили в ветеринарной клинике.

Эллен подала жалобу в Управление по охране труда и технике безопасности (HSE) и обратилась за юридической консультацией. Она также призывает владельцев собак и ветеринарные клиники уделять больше внимания мерам безопасности.

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