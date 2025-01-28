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Российские промышленники высказались о повышении ключевой ставки

Глава РСПП Шохин: не ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ на заседании в феврале
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Максим Блинов/РИА Новости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидает повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка России. Об этом заявил глава союза Александр Шохин, передает ТАСС.

«Мы видим, что экономика с трудом адаптируется к нынешней ставке, нужно какое-то время, чтобы были выработаны механизмы поддержки. <…> Я, честно говоря, ориентируюсь на то, что она не будет повышена», — сказал он.

Заседание совета директоров Банка России запланировано на 14 февраля.

В январе 2025 года директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% до конца второго квартала 2025 года.

Бывший министр-экономики Андрей Нечаев заявил, что Банк России не может остановить инфляцию, повышая ключевую ставку. По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики, безусловно, окажет определенный антиинфляционный эффект, но оно влияет лишь на часть экономики.

Ранее ЦБ объяснил, почему ключевая ставка должна быть значительно выше инфляции.

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