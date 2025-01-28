В России более пяти тысяч детей спасли от хулиганов благодаря «Заступнику»

В России выросло количество детей, которые получили помощь благодаря мобильному приложению «Заступник». Всего за прошлый год помочь удалось 5,2 тысячи детей, а годом ранее этот показатель был на уровне 4,5 тысячи, рассказал директор по региональному развитию сообщества «Заступник» Дмитрий Иванов в пресс-центре НСН.

Иванов рассказал, что поводом для создания приложения стал трагический уход из жизни основателя IT-компании в Туле, где он работал. Так как у него остались дети, его друзья решили разработать инструмент, который позволил бы им не чувствовать себя одиноко и в случае необходимости оперативно получить помощь. К мобильному приложению подключили сотрудников компании и детей, после чего оно продемонстрировало свою эффективность не раз, отметил эксперт.

«Мы в реальной ситуации увидели, как оно работает: однажды в течение 10 минут на помощь маленькому ребенку подъехали девять наших ребят», — подчеркнул он.

Проект быстро набрал обороты, поэтому создатели решили не бросать его, но и не монетизировать. В 2023 году помощь благодаря «Заступнику» получили 4,5 тысячи детей, а в прошлом году – 5,2 тысячи юных пользователей, сообщил Иванов.

Напомним, приложение «Заступник» позволяет детям, попавшим в экстренную ситуацию, нажатием одной кнопки подать сигнал бедствия и оперативно получить помощь родителей, волонтеров и сотрудников экстренных служб. Также оно позволяет отслеживать геолокацию и информировать детей о правилах безопасности.

Ранее глава проекта «Заступник» назвал западные площадки опасными для детей.