Американские корпорации регулярно оказываются замешаны в скандальных историях, которые связаны со слежкой за детьми в интернете. По словам руководителя социального проекта «Центр помощи «Заступник» Александра Петрухина, у западных ИТ-гигантов уже вошло в привычку незаконно собирать данные юных пользователей.

Например, в начале июня этого года стало известно, что некоммерческая правозащитная организация Noyb обвинила Microsoft в нарушении требований Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) Евросоюза. По мнению представителей Noyb, ИТ-гигант тайно следит за школьниками с помощью сервиса для онлайн-обучения Microsoft 365 Education и незаконно обрабатывает их данные.

И это уже не первый случай, когда корпорация проявляла столь сильный интерес к детям. Например, в прошлом году Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Microsoft на $20 млн из-за незаконного сбора данных несовершеннолетних с помощью Xbox и их обработки/

Другие западные ИТ-гиганты тоже активно практикуют слежку за детьми. К примеру, в прошлом году стало известно, что видеохостинг YouTube, который принадлежит Google, отслеживает детей и посылает им персонализированную рекламу/

В 2021 году выяснилось, что социальные сети Meta (признана в России экстремистской и запрещена) — Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — собирают данные о том, какие термины используют дети в поисковиках. Также западные компании проявляют интерес к тому, что дети покупают и даже какие товары откладывают в корзину для последующих приобретений.

Из всего этого можно сделать вывод: если родители не желают, чтобы за их детьми следили в интернете, тогда пусть посоветуют им использовать только отечественные онлайн-платформы. Наши площадки ответственно подходят к защите персональных данных детей.

Автор — руководитель социального проекта АНО «Центр помощи «Заступник» Александр Петрухин.