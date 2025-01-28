Белогорские власти начали борьбу против ворон

Борьбу с нашествием ворон начали в Белогорске Амурской области. Об этом сообщил мэр города Станислав Мелюков в Telegram-канале.

Он рассказал, что у ворон, которые раньше обитали на городской свалке, «что-то переклинило и они изменили место ночлега».

Сначала они поселились на деревьях в детском саду — за несколько дней территория сада превратилась в ужасное состояние, и теперь «воронья стая попеременно ночует то в детском саду, то в сквере Александровский (за администрацией), то на елях перед ней», написал Мелюков.

Подход к зданию администрации уже «начал загаживаться», подчеркнул мэр.

Власти города изучили в интернете методы борьбы с воронами и заказали биоакустические и лазерные отпугиватели, а также искусственные чучела ворон, которые будут развешивать в местах ночлега. Взрывать петарды и вешать ворон глава города запретил.

«Вроде как и смешно, наверное, читать про такие проблемы, но, на самом деле, не очень весело. Приходится решать и их», — добавил градоначальник.

Ранее ученый доказал существование «воронов-мстителей».