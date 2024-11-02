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Ученый доказал существование «воронов-мститилей»

Daily Star: ученый из США доказал, что вороны-мстители существуют

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Pixabay

Ученый из США утверждает, что смог доказать существование «воронов-мстителей», пишет Daily Star.

Профессор Джон Марзлафф из Вашингтонского университета провел эксперимент, в ходе которого он в 2006 году поймал семь воронов и попытался напугать, чтобы изучить реакцию птиц. В результате, пернатые начали агрессивно преследовать профессора на протяжении семи лет, и только с 2013 года интенсивность их атак стала уменьшаться.

В сентябре 2023 года он не зафиксировал ни одной подобной атаки в свой адрес и пришел к выводу, что вороны могут хранить обиду на людей в течение 17 лет. Специалист утверждает, что данные птицы либо не могут, либо не хотят забывать об угрозах, используя свой интеллект.

Эксперты подтверждают, что вороны внимательно следят за действиями людей, и у них, похоже, есть система памяти, аналогичная той, что наблюдается у млекопитающих.

Ранее птиц во Франции научили собирать окурки за людьми.

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