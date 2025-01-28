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«Роснефть» модернизировала Центр хранения сейсмической информации

«Роснефть» ускорила доступ к данным Центра хранения сейсмической информации
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Depositphotos

«Роснефть» модернизировала информационную систему и аппаратно-технического комплекса Центра хранения сейсмической информации. Об этом сообщается на сайте компании.

Как уточнили в компании, это позволило увеличить скорость доступа к данным более чем на 20%.

«Работа Центра основана на информационной системе «КБД «Геобанк-Сейсморазведка» – уникальной системе, не имеющей аналогов в России и мире. Она обеспечивает доступ к данным сейсморазведки для специалистов «Роснефти» со всей страны», — говорится в сообщении.

В «Роснефти» отметили, что каждый год в центр поступает от 500 до 800 ТБ сейсмической информации. Такой объем накоплений снижает необходимость в проведении дополнительных полевых сейсмических исследований.

«Общий объем информации, хранящейся в центре, превысил 5800 ТБ, что сопоставимо с объемом данных, которые содержатся в 6 млрд 400-страничных бумажных книг. Для сравнения – весь фонд Российской государственной библиотеки содержит около 50 млн экземпляров книг и занимает площадь 8,5 гектаров», — уточнили в компании.

Отмечается, что работа центра позволяет ежегодно снизить затраты на геологоразведочные работы в среднем на 2%.

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