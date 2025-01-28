В Белоруссии рассказали о нарушении границы людьми в форме

Границу Белоруссии в 2024 году 40 раз нарушали люди в форме

Белорусскую границу в прошлом году около 40 раз нарушали люди в форме. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного пограничного комитета (ГПК) республики Антон Бычковский, передает РИА Новости.

«В этом [2024] году фиксировались нарушения государственной границы со стороны сопредельного государства людьми в форме, захода на нашу территорию, порчи пограничных знаков. Таких провокаций было где-то около 40», — сказал пресс-секретарь ГПК.

По его словам, были также попытки организации схронов на белорусской территории.

В этих условиях госпогранкомитет принимает меры по усилению охраны границы республики, добавил Бычковский.

28 января представители зарубежных СМИ из девяти государств посещают участок государственной границы с Украиной в Гомельском районе Белоруссии.

В разговоре с журналистами пресс-секретарь ГПК заявил, что ситуация в последнее время имеет тенденцию к нормализации.

При этом он подчеркнул, что у границы находятся около 15 тысяч украинских военных.

Ранее был назван ущерб бюджету России от нелегальных сигарет из Белоруссии.