Стало известно, какой ущерб наносят бюджету России нелегальные сигареты из Белоруссии

Более 45% нелегального оборота сигарет в РФ приходится на товары из Белоруссии

Более 45% нелегального оборота сигарет в России составляет продукция белорусского происхождения, ежегодно в страну поступает около 600 млн пачек с помощью фиктивных транзитных перевозок. Об этом заявил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов в интервью ТАСС.

По его словам, во многом это связано с тем, что более 90% транзитных перевозок табачной продукции оказываются фиктивными. Изначально они заявлены как товары для других стран, но их разгружают в России.

Подобные действия наносят ущерб российскому бюджету в 58,5 млрд ежегодно.

До этого вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунас Масиус заявил, что продажи нелегальных сигарет в России подскочили в 10 раз с 2014 года.

При этом производство легальных сигарет за десять лет сократилось более чем вдвое. Так, если в 2014-м выпуск оценивался в порядка 400 млрд штук, то в 2024 году — около 190 млрд штук.

Одна из ключевых причин развития серого производства сигарет в стране — рост акциза, делающего легальную продукцию слишком дорогой, уверен Масиус.

Ранее россиян предупредили о подорожании сигарет.