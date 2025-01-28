Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какой ущерб наносят бюджету России нелегальные сигареты из Белоруссии

Более 45% нелегального оборота сигарет в РФ приходится на товары из Белоруссии
close
Depositphotos

Более 45% нелегального оборота сигарет в России составляет продукция белорусского происхождения, ежегодно в страну поступает около 600 млн пачек с помощью фиктивных транзитных перевозок. Об этом заявил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов в интервью ТАСС.

По его словам, во многом это связано с тем, что более 90% транзитных перевозок табачной продукции оказываются фиктивными. Изначально они заявлены как товары для других стран, но их разгружают в России.

Подобные действия наносят ущерб российскому бюджету в 58,5 млрд ежегодно.

До этого вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунас Масиус заявил, что продажи нелегальных сигарет в России подскочили в 10 раз с 2014 года.

При этом производство легальных сигарет за десять лет сократилось более чем вдвое. Так, если в 2014-м выпуск оценивался в порядка 400 млрд штук, то в 2024 году — около 190 млрд штук.

Одна из ключевых причин развития серого производства сигарет в стране — рост акциза, делающего легальную продукцию слишком дорогой, уверен Масиус.

Ранее россиян предупредили о подорожании сигарет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами