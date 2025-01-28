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Напоившая двухлетнего сына уксусом мигрантка предстанет перед судом в Подмосковье

В Подмосковье будут судить мигрантку, напоившую двухлетнего сына уксусом
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Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области

В Подмосковье будут судить иностранку, которая напоила своего двухлетнего сына 70%-ной уксусной кислотой. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, следователи завершили расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении 27-летней мигрантки. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел 12 октября 2024 года в подмосковном Подольске. Двухлетнего мальчика госпитализировали и диагностировали у него тяжелые химические ожоги внутренних органов. Полицейские установили, что мать напоила сына уксусом, перелив его в детскую бутылочку.

Известно, что иностранка прибыла в Россию в июле, а ее сожитель проживал в Подмосковье постоянно, но не имел официальной регистрации.

Ранее в Петербурге мать случайно отравила ребенка нейролептиком.

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