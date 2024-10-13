В Подольске мать напоила двухлетнего сына уксусом

В Подольске гражданка Таджикистана напоила сына 70%-ной уксусной кислотой, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает mk.ru.

Из квартиры в подмосковном Подольске был госпитализирован двухлетний мальчик , у ребенка диагностированы тяжелые химические ожоги внутренних органов. Как установили сотрудники полиции, уксусом мальчика напоила его мать, женщина перелила жидкость в детскую бутылочку и дала ее сыну.

Известно, что гражданка Таджикистана приехала в Россию в июле, ее сожитель проживал в Подмосковье постоянно, но не имел официальной регистрации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, мотивы поступка женщины пока неизвестны.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области трехлетний мальчик попал в больницу с отравлением таблетками. Ребенок случайно проглотил десять таблеток противовоспалительного лекарства, спутав их с конфетами из-за ярко-зеленого цвета. Состояние дошкольника на момент его поступления в медучреждение врачи оценили как средней степени тяжести.

Ранее в Петербурге мать случайно отравила ребенка нейролептиком.