В России оценили идею обязать дачников осваивать участки за три года

Предложение обязать владельцев земельных участков начать осваивать приобретенную землю в течение трех лет поднимает важную проблему, однако, такая процедура может быть опасна. Об этом kp.ru рассказал руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Он отметил, что подобные предложения поступали и раньше. Кроме того, по его словам, в России уже есть все необходимые законы для изъятия участков, однако, система не работает.

«Знаете, был прецедент, когда у собственника пытались изъять абсолютно запущенный участок. Но он сумел доказать в суде, что выращивает на даче… дикие лечебные травы. Но и давать такие послабления, чтобы участки можно было легко у собственников изымать, тоже нельзя. Как только мы это сделаем, сразу придут рейдеры и начнут изымать не только брошенные участки, но и все остальные – наши с вами», — сказал Туманов.

Эксперт подчеркнул, что перед принятием такого решения важно его тщательно продумать.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росреестра в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, согласно которым владельцы земельных участков обязаны начать их освоение в течение трех лет.

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