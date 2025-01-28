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Женщина проглотила мобильный телефон родственника и не выжила

В Индии женщина проглотила мобильный телефон родственника и не выжила
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В Индии женщина проглотила телефон родственника и оказалась в реанимации. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш 25 января. По информации издания, все произошло в одной из больниц города Раджамандри, где пребывала пациентка с психическим заболеванием. Родственник женщины рассказал, что в какой-то момент во время визита родственницы потерял в палате свой кнопочный мобильный. Пациентка почти сразу призналась, что попыталась заглотить устройство.

Телефон застрял у женщины в гортани. Пациентку доставили в операционную и достали из нее телефон. Но после этого ее состояние резко ухудшилось. У нее нарушилась сердечная функция, и врачи приняли решение перевести ее в другое медицинское учреждение. Там она некоторое время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Медики планировали перевести ее в другую больницу, когда ее сердце отказало.

Ранее в Новосибирской области женщина не выжила после того, как ее покусали собаки.

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