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Врач рассказала о сигналах начала депрессии

Врач Бехер: снижение настроения может быть сигналом начала депрессии
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oatawa/Shutterstock/FOTODOM

Повышенная раздражительность, утомляемость, а также снижение настроения могут быть сигналом начала депрессии. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала завотделением специализированной помощи КДЦ РНЦХ им. Петровского, врач-невролог Мария Бехер.

При этом, по ее словам, в этом случае необязательно обращаться к психиатру или психотерапевту, потому что это только начальная стадия.

«Может быть жалоба: повышенная утомляемость, снижение настроения, все бесит. У кого это не было? У всех было, другой вопрос, что когда-то это патологическое состояние, которое приведет к депрессии, а когда-то сегодня бесит, съел шоколадку, встретился с друзьями, все замечательно», — сказала Бехер.

Врач добавила, что в тяжелых случаях, когда состояние не проходит, важно обратиться к специалисту, который подберет правильное лечение.

Психоаналитический психотерапевт, руководитель службы поддержки сервиса онлайн-психотерапии Ясно Мария Игнатьева до этого рассказала «Газете.Ru», что депрессия может развиться и из-за хронического стресса на работе или проблем с карьерой, и на фоне самых разных жизненных ситуаций: потеря близкого человека, насилие, болезнь, финансовые проблемы, эмиграция, постоянное чувство неуспешности.

Ранее психолог раскрыла, что является самой частой причиной депрессии у мужчин.

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