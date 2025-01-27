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Психолог раскрыла, что является самой частой причиной депрессии у мужчин

Психолог Тур: мужские депрессии чаще всего случаются из-за непрожитых эмоций
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Shutterstock

Одной из самых частых причин депрессии у мужчин являются накопленные, непрожитые эмоции. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила психолог, психосоматолог Екатерина Тур. Блокировка чувств, по ее словам, провоцирует тревожные расстройства, обостряет кризис среднего возраста и даже приводит к суицидам.

«Нужно не стесняться проживать свои эмоции хотя бы дома. Важно себя услышать и быть таким, какой ты есть. Каждому мужчине полезно прийти домой и хотя бы вслух проговорить, что он чувствует, что было в течение дня», — посоветовала специалист.

Она также поделилась техниками проживания эмоций. По ее словам, следует вечером проговаривать вслух все, что произошло за день, чтобы «выпустить» негативные эмоции. Кроме того, хорошим способом эмоциональной разгрузки является поход в спортзал. Выполняя упражнения, психолог рекомендует возвращаться к своим переживаниям и вкладывать всю злость в физические нагрузки.

Стресс, внутренний конфликт и непрожитые эмоции могут стать причиной обострения различных заболеваний — язвы желудка, псориаза, артериальной гипертензии. Тогда в лечении этих проблем понадобится помощь психолога. Можно ли психосоматические болезни вылечить гипнозом, работают ли таблицы соотношения заболеваний и психологических проблем и почему люди могут ощущать симптомы несуществующих заболеваний — рассказала «Газете.Ru» психолог, заведующая кафедрой специальной психологии и реабилитологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Юлия Куртанова.

Ранее психолог перечислила качества, которые нужны для достижения успеха.

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