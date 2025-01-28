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Житель Искитима избил ребенка за спрятанные в снегу перчатки приятеля

В Новосибирской области мужчина избил мальчика из-за шалости
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Global Look Press

В Искитиме мужчина избил приятеля сына, который закопал в снегу его перчатки, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошел на детской площадке, по данным «НГС», мальчик закопал в снег перчатки приятеля, чем вызвал гнев у его родителей. Отец ребенка с размаху ударил мальчика по голове, схватил за капюшон и еще раз ударил об колено. Свои действия сибиряк сопровождал угрозами.

Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. По факту произошедшего возбуждено проводится доследственная проверка. Главой СК России дано поручение о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Кемерово отец второклассника избил школьника, который ударил его сына. Мужчина пришел в школу серьезно поговорить с несовершеннолетним и ударил его прямо в коридоре. На место были вызваны росгвардейцы, а потерпевшему потребовалась помощь медиков.

Ранее в Якутске женщина ограбила первоклассницу в подъезде.

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