«Клялся, что с подлодками не встречусь». Умер конструктор АПЛ «Курск» Спасский Конструктор подводных лодок Спасский умер на 99-м году жизни

Конструктор Игорь Спасский, по чьим проектам построена основа советского и российского подводного флота, скончался в возрасте 98 лет. Он возглавлял легендарное конструкторское бюро Петербурга «Рубин» и спроектировал 187 субмарин. В ВМФ России назвали Спасского «легендой», а знакомые конструктора попросили назвать в его честь боевой корабль. Сам он признавался, что хотел стать геологом, а в конструкторы подлодок попал случайно, но в итоге работа идеально ему подошла.

Генеральный конструктор около 200 советских и российских подлодок, академик РАН Игорь Спасский умер в возрасте 98 лет, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский — легендарный конструктор подводных лодок, человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи», — передал Беглов.

Спасский с 2002 года был почетным гражданином Петербурга. В этом городе он возглавлял знаменитое конструкторское бюро морской техники «Рубин». Именно под руководством Спасского «Рубин» выпустил примерно 200 подлодок, отметил губернатор. За свои заслуги признан Героем России, Героем Социалистического Труда.

«Как настоящий командир, он провел предприятие через трудные 90-е годы и вывел его на новый курс — «Рубин» стал символом надежности и инноваций, инженерной школой для молодых ученых и конструкторов <...> Память о нем навсегда сохранят благодарные Санкт-Петербург и Россия», — резюмировал Беглов.

Прощание со Спасским пройдет 6 сентября в актовом зале «Рубина». Отпевание состоится в Никольском соборе, а похоронят академика на Волковском кладбище.

«Многие, кто близко знал Игоря Дмитриевича, служил или вместе с ним работал <...> выражают надежду и даже уверенность, что имя академика Спасского дадут новому боевому кораблю», — отмечает «Российская газета».

Соболезнования в связи с кончиной академика принес президент России Владимир Путин. Он назвал умершего выдающимся ученым, истинным патриотом, «подвижником» и замечательным человеком.

«Его наследие — это не только техника, которая и сегодня опережает время, но и люди, которых он вдохновил своим примером», — подчеркнул со своей стороны Беглов.

Соболезнования также выразил главком Военно-морского флота РФ адмирал Александр Моисеев. Он принес их от имени всех военных моряков и ветеранов флота.

«Спасский Игорь Дмитриевич — человек-легенда. Всю свою жизнь он посвятил созданию поколений подводных лодок, составляющих основу наших подводных сил. Он являлся выдающимся военным ученым и блестящим организатором», — указал адмирал.

«Если буду моряком — то только не подводником»

Спасский родился в подмосковном Ногинске 2 августа 1926 года, на тот момент город назывался Богородском. Когда ему было четыре года, семья переехала в Москву, где впоследствии будущий конструктор поступил в морскую спецшколу — это произошло за два дня до начала Великой Отечественной войны . Сам Спасский признавался, что хотел быть геологом, но отец решил иначе.

«У меня родственник был геологом, исходил всю Сибирь, и мне очень нравились камушки, которые он привозил. Я тоже решил, что выберу эту профессию. Но жизнь складывается по случайному закону. Отец, кадровый офицер, сказал твердо: «Чтобы из тебя человек получился, надо пройти военную службу». Я много читал морских книг и ответил, что если пойду — то только моряком. И только на надводные корабли. Погибать за Родину — так под солнышком», — вспоминал академик.

После школы, в 1949 году, закончил как инженер-механик высшее военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде и попал на Черноморский флот. Однако уже в начале 1950-го Спасского вернули в Ленинград на работу в конструкторское бюро СКБ-143.

«Меня спрашивают: вы знаете, чем вы будете заниматься? Проектированием подводных лодок. Что? – переспрашиваю. Я только раз и ходил на подводной лодке, когда нас, курсантов, перевозили из Одессы в Севастополь, положили меня спать за дизелем, после этого я сутки плохо слышал и поклялся: с подводными лодками больше ни в жизни не встречусь. Но, видимо, судьбой и моим характером было предначертано, что я попал именно на то место, где смог раскрыться», — описывал академик.

Он отмечал, что так и не узнал, по какому принципу оказался среди 20 моряков Черноморского флота, которых тогда решили отправить в судостроительную промышленность. «Кто-то случайно ткнул пальцем», — резюмировал Спасский.

Легендарный конструктор

Работа в бюро пришлась Спасскому по душе. Сначала он участвовал в создании опытной субмарины с парогазовой турбинной установкой, затем в 1953 году перешел в ленинградское Центральное конструкторское бюро №18 (будущий «Рубин»). В середине 1950-х годов Спасского хотели забрать на министерскую работу в Москву, но он отказался и остался в «Рубине». В возрасте 31 года стал заместителем главного конструктора первого советского стратегического подводного ракетоносца.

«На мои плечи и легло, чтобы облик корабля как-то определить. У меня калька была, на которой я нарисовал, как я вижу эту подводную лодку <...> Я долго ее хранил, но в советское время к каждому празднику уничтожалось много секретных документов, уже не нужных для непосредственной работы, а по этой лодке повышенная степень секретности, естественно, была. Но я до сих пор жалею, что не сохранил эскиз подводной лодки, который нарисовал тогда», — рассказывал академик.

В 1956 году за работу с подлодками его наградили Ленинской премией. В 1968-м Спасский стал главным конструктором бюро, «перескочив» сразу три ступеньки карьерной лестницы, а в 1983-м – генеральным конструктором «Рубина».

«До этого генеральных конструкторов в судостроении вообще не было. Генеральные конструкторы были только в авиации. Даже у ракетчиков не было», — пояснял Спасский.

Всего по проектам под руководством Спасского построено 187 субмарин, из которых 91 — дизель-электрическая, 96 — атомные. В СССР «Рубин» был ведущим конструкторским бюро, и именно он разрабатывал атомные подлодки с межконтинентальными баллистическими ракетами. Среди известных проектов Спасского подводные крейсеры стратегического значения «Кальмар», «Акула», «Дельфин», атомные подводные ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей», дизель-электрические подлодки «Палтус», атомная подлодка «Курск» .

«Он был жесткий руководитель. Если приносишь ему проект, проект должен быть детально просчитан и обоснован до мелочей. Игорь Дмитриевич всегда настаивал, чтобы мы просчитывали перспективу и постоянно были в курсе лучших российских и зарубежных конструкторских достижений», — отмечал текущий генеральный директор – генеральный конструктор «Рубина» Игорь Вильнит.

Сам Спасский же говорил, что всегда ставил работу на первое место в жизни и был счастлив этим.

«Жизнь нужно наполнять содержанием, способным сделать наше будущее интереснее. Моя профессия — одна из лучших и значимых <...> Рад, что достойно и результативно прошел свой конструкторский путь», — говорил он.