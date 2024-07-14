В Турции при пожаре на туристическом судне пострадали люди

Более 17 человек пострадали в результате возгорания на туристическом судне у побережья турецкого курорта Мармарис, включая троих находящихся в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление мореходства при министерстве транспорта Турции.

По информации официального заявления, в результате пожара на туристическом судне «Eagles» были эвакуированы 96 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди пострадавших 17 человек: 14 получили легкие травмы, а трое находятся в тяжелом состоянии.

Пожар на двадцатиметровом деревянном судне начался в 16:00 по местному времени из-за неизвестных причин. СМИ сообщали о трех человеках, которые были доставлены в больницу, а также о том, что некоторые иностранные туристы спрыгнули с горящего судна, а других спасли экипажи соседних яхт, кораблей и береговой охраны.

Согласно пресс-релизу управления, сгоревшее судно полностью потонуло. В Турции начали расследование инцидента.

В апреле транзит судов через пролив Дарданеллы приостанавливали в обе стороны из-за пожара на сухогрузе под флагом Барбадоса.

Ранее в Архангельске загорелся теплоход.