Подросток развратил свою шестилетнюю сестру в российском городе

«Вести Воронеж»: в Воронеже подросток развратил свою шестилетнюю сестру

В Воронеже 16-летний подросток развратил свою шестилетнюю сестру и сбежал. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщают «Вести Воронеж».

По информации издания, инцидент произошел в жилище семьи, расположенном в Коминтерновском районе. Подросток совершил в отношении своей малолетней сестры насильственные действия сексуального характера.

После случившегося девочка рассказала обо всем своей матери. Женщина вызвала полицию — подросток испугался и сбежал из дома.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали юношу. Он скрывался дома у бабушки. Сейчас подросток находится в изоляторе временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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