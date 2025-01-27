В Туапсе мужчина приставал к восьмилетней девочке на остановке

В Туапсе следователи проверяют информацию о домогательствах в отношении ребенка на остановке общественного транспорта, к девочке приставал бездомный мужчина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 24 января, бездомный мужчина начал оказывать знаки внимания восьмилетней девочке, стоявшей на остановке, он попытался схватить ребенка. По данным местных СМИ, за девочку заступилась женщина, агрессор ударил ее и лег спать на скамейку.

Очевидцы обратились в правоохранительные органы, нападавшего задержали, им оказался 56-летний иностранец. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК, обстоятельства инцидента устанавливаются. Пока в отношении агрессора составлен протокол об административном правонарушении.

До этого сообщалось, что в Дагестане задержали пенсионера, который приставал к несовершеннолетнему в автобусе. Мужчина подсел в маршрутке к жертве, точный возраст которой неизвестен, и стал трогать за интимные места. Вернувшись домой, ребенок рассказал обо всем родителям, которые немедленно обратились с заявлением в полицию. Личность подозреваемого установили благодаря записям с камер видеонаблюдения, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее учителя российской школы подозревают в домогательствах в отношении младшеклассницы.