Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Приезжий нашел на стройке металлическую трубу и попытался ограбить с ней банкомат

В Москве 67-летний приезжий пытался взломать банкомат трубой со стройки

В Москве 67-летнего приезжего задержали по подозрению в покушении на кражу — он пытался вскрыть банкомат металлической трубой. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как пояснил мужчина, он хотел изменить свою жизнь и приехал на заработки. Прогуливаясь по городу, пенсионер забрел на стройку. Там он увидел металлическую трубу и забрал ее с целью осуществить преступный умысел. После этого он зашел в помещение с несколькими банкоматами и пытался с помощью находки вытащить из одного из них содержимое. Попытка не увенчалась успехом, на место ЧП быстро прибыли силовики.

«Я хотел заработать деньги, чтобы переехать в другой город», — так задержанный объяснил мотив своего поступка.

В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», он признал вину, после чего его заключили под стражу.

Ранее в Краснодаре иностранец в медицинской маске похитил из банкомата миллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами