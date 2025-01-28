Приезжий нашел на стройке металлическую трубу и попытался ограбить с ней банкомат

В Москве 67-летнего приезжего задержали по подозрению в покушении на кражу — он пытался вскрыть банкомат металлической трубой. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как пояснил мужчина, он хотел изменить свою жизнь и приехал на заработки. Прогуливаясь по городу, пенсионер забрел на стройку. Там он увидел металлическую трубу и забрал ее с целью осуществить преступный умысел. После этого он зашел в помещение с несколькими банкоматами и пытался с помощью находки вытащить из одного из них содержимое. Попытка не увенчалась успехом, на место ЧП быстро прибыли силовики.

«Я хотел заработать деньги, чтобы переехать в другой город», — так задержанный объяснил мотив своего поступка.

В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», он признал вину, после чего его заключили под стражу.

Ранее в Краснодаре иностранец в медицинской маске похитил из банкомата миллион рублей.