В Краснодаре иностранец в медицинской маске похитил из банкомата миллион рублей

В Краснодаре иностранца будут судить за хищение миллиона рублей из банкомата

В Краснодаре мужчину обвинили в краже денег из банкомата. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Западном административном округе. По данным следствия, 34-летний иностранец вместе со знакомым приехал к зданию на машине, надел медицинскую маску и подошел к банкомату. Там он внес на карты якобы наличные, которые оказались листовками, похожими на банкноты.

«Затем он с помощью того же банкомата обналичил более 1 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», – поделились в прокуратуре.

Иностранца задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной в особо крупном размере. За преступление ему грозит срок до десяти лет лишения свободы.

Личность мужчины, который был в день инцидента с обвиняемым, еще не установили. Дело в его отношении выделили в отдельное производство.

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