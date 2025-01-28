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Назван самый опасный троян, который грозит россиянам утечкой данных

Киберэксперт Селиверстов: троян Mamont – самый опасный для россиян
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Depositphotos

Троян Mamont – самый опасный для россиян вирус, который грозит утечкой личных данных. Его распространяют в формате .apk через пересылку различных фото, видео и других файлов. Для запуска трояна достаточно просто кликнуть по нему, предупредил в беседе с RT глава отдела исследований в области ИИ дирекции разработки и развития цифровой платформы Университета 2035 Ярослав Селиверстов.

Mamont при попадании на устройство получает доступ к контактам, сообщениям, фотографиям и видео, а также банковским реквизитам пользователя. Мошенники используют эти данные для кражи денег и для шантажа своих жертв. Этот вирус также может установить на устройство вредоносное программное обеспечение, что увеличивает количество угроз, объяснил эксперт.

Избежать запуска трояна можно только проявляя осторожность – в частности, не стоит открывать незнакомые файлы и кликать на подозрительные ссылки. Даже если источник выглядит надежно, нужно сначала проверить расширение файла или приложения, подчеркнул Селиверстов.

«Если вы открыли подозрительную ссылку или запустили APK-файл, необходимо немедленно перевести устройство в «режим полета» для прерывания связи с интернетом и предотвращения дальнейшего распространения вируса, — объяснил киберэксперт. — Затем следует установить на устройство антивирусную программу, запустить полную проверку и удалить все обнаруженные угрозы».

В случае угрозы заражения трояном после предпринятых мер необходимо сменить все пароли на устройстве – от каждого приложения и ресурса, подчеркнул специалист.

До этого в МВД РФ предупредили, что мошенники начали активно рассылать в Telegram троян в формате «.apk», замаскированный под видео, на котором якобы запечатлена жертва. При открытии файла на устройство пользователя устанавливается приложение, зараженное трояном Mamont. Основной целью злоумышленников является получение доступа к платежным данным жертвы.

Ранее россиян предупредили об атаках троянов под видом трекера посылок.

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