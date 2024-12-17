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Россиян предупредили об атаках троянов под видом трекера посылок

Россиян массово атакует банковский троян под видом трекера посылок

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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Перед наступлением Нового года хакеры начали активно распространять мобильный банковский троян Mamont, маскируя его под приложение для отслеживания посылок. Об этом сообщают «Известия».

Первоначально жертву заманивают на фальшивый онлайн-магазин, где через Telegram можно заказать товар по заманчивой цене с оплатой при получении. Для отслеживания доставки пользователю предлагают скачать приложение-трекер, которое на самом деле является вредоносным, как отметили специалисты из «Лаборатории Касперского». Этот троян способен перехватывать SMS и push-уведомления, что дает мошенникам возможность, например, присваивать денежные средства через SMS-банкинг. Дополнительные советы по безопасности представлены в материале «Известий».

Хакеры разработали новую стратегию распространения трояна, который стал особенно популярным в 2024 году. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского». Вредоносная активность нацелена на владельцев Android-смартфонов в России и включает несколько последовательных этапов.

Первым шагом мошенники создают фальшивые сайты несуществующих оптовых магазинов с весьма привлекательными предложениями, заявили в «Лаборатории Касперского». На таких сайтах можно найти контактные данные, включая ссылку на специализированный закрытый Telegram-чат, где описаны способы связи с «менеджером». В этом чате также присутствуют поддельные положительные отзывы от «довольных клиентов».

Эту и другие схемы работы мошенников ранее были рассмотрены в документальном фильме «На крючке», который доступен на платформе Okko. В работе раскрываются главные секреты манипуляций и то, кто может пострадать от телефонных аферистов.

Ранее мошенник рассказал о подробностях обмана пенсионерки, отдавшей ему 146 млн рублей.

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