Россиянам назвали главные симптомы и способы лечения проказы

Проказа, или лепра, – это хроническая инфекция, которую провоцирует палочка Хансена (кислотоустойчивая бацилла). Источником заболевания чаще всего является зараженный человек, а первые признаки можно выявить по состоянию кожи, рассказал RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Лепра поражает кожу, затем – нервные волокна, слизистую носа и зева, органы зрения. Чаще всего провоцирующие болезнь микроорганизмы передаются воздушно-капельным путем, реже люди заражаются через поврежденную кожу, объяснил врач. Инкубационный период после перехода инфекции может занимать до трех лет.

Первые признаки болезни – это светлые или бурые пятна на коже, причем на этих участках у человека низкая чувствительность к боли. Спустя несколько лет пятна начинают шелушиться и превращаются в бляшки или бугорки, на их поверхности появляются язвы. Затем больной теряет волосы на лице, отвисают мочки его ушей, а нос проваливается, что приводит к кровотечениям. На более поздник стадиях болезни появляется паралич рук и ног, потеря зрения.

«Больше всего людей, зараженных лепрой, обнаруживается в Индии, Индонезии, Бразилии, — рассказал Иванов. — Ежегодно в этих государствах регистрируют около 10 тыс. новых случаев болезни».

В России, по словам врача, за десять лет выявили только 15 случае заражения проказой. Лечится заболевание антибиотиками, причем спустя всего несколько дней с начала терапии человек не заразен для окружающих. В общей сложности лечиться больному предстоит от полугода до двух лет в зависимости от тяжести болезни. После этого придется оставаться под наблюдением врачей во избежание рецидива, заключил Иванов.

Напомним, в ВОЗ до этого сообщили, что Иордания стала первой в мире страной, которая официально избавилась от лепры. Там уже больше 20 лет не сообщалось ни о каких случаях лепры.

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