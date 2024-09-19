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В ВОЗ сообщили, что первая страна в мире полностью избавилась от проказы

ВОЗ: Иордания стала первой страной в мире, которая избавилась от лепры

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Королевство Иордания стало первой в мире страной, которая официально избавилась от лепры. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поздравляет Иорданское королевство с тем, что оно стало первой страной в мире, официально избавившейся от проказы (лепра. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении ВОЗ.

В организации назвали это важным достижением, которое знаменует собой новую эру в глобальных усилиях в сфере общественного здравоохранения.

Там также отметили, что Иордания уже больше 20 лет не сообщала ни о каких случаях лепры.

Лепра – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis. Оно характеризуется длительным инкубационным периодом, разнообразными по клиническим проявлениям гранулематозными поражениями кожи, слизистых оболочек верхних дыхательных путей, периферической нервной системы, костно-мышечного аппарата и внутренних органов, иногда передней камеры глаза.

О том, как лепра влияет на потенцию и либидо и как лечат зараженных в России, — в материале «Газеты.Ru».

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