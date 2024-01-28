Дерматолог объяснила, почему больных проказой не нужно изолировать

Об этом «Газете.Ru» во Всемирный день помощи больным проказой рассказала заведующая отделом дерматологии Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Арфеня Карамова.

«В прошлом основной стратегией, использовавшейся для предотвращения распространения лепры, была принудительная изоляция пациентов в лепрозориях. С появлением сульфона (органические соединения, производные серной кислоты) в 1940-х годах и в связи с его эффективностью при лечении лепры изоляция больных утратила свою необходимость», — объяснила «Газете.Ru» Карамова.

В 1970 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) из-за появления устойчивых к сульфонам возбудителей лепры предложила использовать для терапии лепры одновременно несколько препаратов. Пациенты после завершения такого комплексного курса считаются вылеченными.

«Сейчас, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, для лечения больных лепрой применяются сульфоновые препараты (дапсон), рифампицин и клофазимин (последний в России не зарегистрирован). В Российской Федерации лечение проводится при лепре в активной стадии, такими препаратами, как дапсон и рифампицин», — пояснила врач.

О том, как лепра влияет на потенцию и либидо и как лечат зараженных в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дерматолог Карамова рассказала, что заражение лепрой снижает либидо и потенцию у 60% заболевших.