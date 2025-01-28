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Двух мужчин будут судить за хищение 151 млн рублей у бизнесменов

В Липецкой области аферистов будут судить за хищение 151 млн рублей

В Липецкой области будут судить двух аферистов, которые украли у бизнесменов 151 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, сотрудники одного из банков в июле 2023 года сообщили в полицию о хищении крупной суммы у их клиента. Стражи порядка установили, что аферисты осуществили кражу с помощью поддельного паспорта и восстановления СИМ-карты потерпевшего — ущерб составил более 81 млн рублей. Работники банка успели заблокировать обналичивание злоумышленниками еще 17 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к преступлению причастны двое мужчин — один из них является организатором и в данный момент находится в колонии за совершение другого преступления. В квартирах подозреваемых провели обыски и изъяли СИМ-карты, банковские карты, а также средства связи. Также стало известно, что аферисты причастны к краже 53 млн рублей у другого россиянина, который на момент хищения находился под домашним арестом.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 151 млн рублей. Расследование уголовного дела по статье о краже завершено, материалы рассмотрят в суде.

Ранее стало известно, что подросток ответит в суде за обман трех воронежских пенсионерок.

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