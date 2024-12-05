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Подросток ответит в суде за обман трех воронежских пенсионерок

В Воронеже будут судить 17-летнего курьера мошенников, обманывавшего пенсионерок

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F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Воронеже перед судом предстанет 17-летний юноша, который украл у трех пенсионерок более полумиллиона рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить следствию, в июле 2023 года несовершеннолетний подрабатывал курьером у телефонных мошенников. Злоумышленники связывались с потерпевшими и под разными предлогами заставляли их обналичивать накопления и передавать своему подельнику.

В общей сложности три пенсионерки отдали несовершеннолетнему свыше 660 тысяч рублей, которые он перевел на счета, указанные участниками мошеннической схемы, получив за это денежное вознаграждение.

Личность обвиняемого установлена сотрудниками полиции, которые продолжают работу по выявлению всех участников преступной схемы. В отношении юноши было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Москве студентка отдала мошенникам 50 млн рублей. Девушке сообщили, что в ее отношении планируют возбудить дело за пособничество терроризму, если она не будет сотрудничать. Аферисты убедили студентку никому не говорить о происходящем, снять все деньги со вклада и перевести их на «безопасный счет».

Ранее российская пенсионерка смогла вернуть жилье, отобранное мошенниками.

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