В Госдуме хотят разрешить беременным и многодетным парковаться на местах для инвалидов

В России нужно ввести временные разрешения для парковки на местах для инвалидов беременным женщинам. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, он направил обращение на имя министра транспорта России Романа Старовойта. Его копия есть в распоряжении RT.

По его мнению, такая возможность должна быть и у многодетных. Депутат уточнил, что граждане регулярно обращаются к нему с предложением разных способов по улучшению действия режимов платной парковки в России.

Милонов также призвал дать водителям-пенсионерам возможность пользоваться льготами при оплате парковок. При этом водители-инвалиды могли бы парковать авто на льготных условиях в любых парковочных зонах, считает он.

24 января сообщалось, что в Москве в 10 раз (до 50 тыс. рублей) увеличат штраф за неоплату парковки для юридических лиц. Законопроект о такой поправке в столичный «Кодекс об административных правонарушениях» внесли депутаты Мосгордумы из рядов «Единой России». Основной мишенью нового законопроекта названы «таксомоторные и логистические компании», то есть такси и каршеринг.

Ранее россиянам объяснили, что делать при ДТП на парковке зимой.