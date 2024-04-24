Умерла скандальная блогерша Лена Миро

Скандально известная блогера Лена Миро скончалась в США после ДТП и комы. Об этом пишет Telegram-канал Super.

По данным СМИ, после заморозки своего блога и года молчания Миро попала в аварию в США, где жила со своим мужем фотографом. После этого некоторое время блогер находилась в коме, 23 апреля стало известно о ее смерти. Как пишет канал, мать Миро прилетела в Америку на похороны, а отец наотрез отказался.

Лена Миро прославилась благодаря саркастичным постам в своем Live Journal, где блогер критиковала и высмеивала современных звезд. Год назад блогер решила заморозить свои проекты, так как нуждалась в творческой паузе.

Например, в феврале 2023 года Миро уколола журналистку Ксению Собчак за заморозку плаценты после родов. Блогерша высмеяла факт заморозки плаценты, поскольку официальная медицина, по ее словам, не подтверждает того, что ее можно будет использовать для оздоровительных целей.

Немного ранее Миро пошутила, что телеведущей Ксении Бородиной не спится на отдыхе в Таиланде из-за отсутствия ее бывшего супруга, предпринимателя Курбана Омарова.

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