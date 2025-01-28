Володин рассказал подробности о запрете навязывания товаров и услуг

Володин: Госдума рассмотрит закон о защите от излишних трат и манипулирования

Госдума рассмотрит на заседании 28 января законопроект о запрете навязывания потребителям дополнительных товаров, работ и услуг. Подробности рассказал в Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, сами россияне нередко обращали внимание, что сталкиваются с проблемой, когда, например, при покупке авиа- и железнодорожных билетов через интернет они платят сумму больше изначальной стоимости билета.

«Люди даже не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения и т.д.», — отметил Володин.

Еще один распространенный способ навязывания — замена положенных по полису обязательного медицинского страхования услуг на платные.

Володин отметил, что 43% опрошенных граждан подтвердили, что оказывались в подобной ситуации.

Поэтому инициаторы законопроекта предлагают установить несколько законных правил. Например, что продавать дополнительные товары и услуги можно только с разрешения потребителя.

Также депутаты собираются установить запрет на навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг. Касательно интернет-покупок депутаты планируют закрепить, что продавцам и их сервисам нельзя ставить автоматические отметки о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.

Согласно законопроекту, граждане могут отказаться от оплаты навязанных товаров, работ и услуг, а если списание денежных средств произошло, они имеют право потребовать их возврата.

Премьер-министр России Михаил Мишустин тоже отмечал, что граждане часто жалуются на навязывание дополнительных услуг при покупке билетов на транспорт, оплате коммунальных услуг и приобретении автомобилей в салонах. Также встречаются случаи платного предоставления медуслуг, которые должны предоставляться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Ранее запрет на продажу фастфуда детям приравняли к нарушению прав.