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Запрет на продажу фастфуда детям приравняли к нарушению прав

Союз потребителей: запрет на продажу фастфуда детям – это нарушение их прав
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Freepik.com

Если в России одобрят идею о запрете на продажу фастфуда несовершеннолетним, то это будет считаться нарушением их прав как потребителей. Для принятия подобных мер нужны четкие доказательства о том, что это делается в интересах здоровья нации, заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

В целом государство обладает правом ограничивать оборот определенных продуктов, вредных для здоровья населения. Однако, хотя понятно, что фастфуд в целом не особо полезен, однозначный вред такой пищи официально не доказан, считает эксперт.

«Если будут проведены экспертные обсуждения, оценки, в которых специалисты придут к выводу, что фастфуд вреден для детей в большей степени, что подростков надо ограничить в этом, то запрет вполне допустим», — отметил он.

Однако пока четких аргументов для утверждения такой меры нет. Запрещаются лишь отдельно какие-то ингредиенты, а вот полный запрет на какие-то продукты питания — это что-то новое, отметил Койтов.

«Звучит как какая-то популистская идея», — заключил он.

Напомним, с идеей запрета на продажу фастфуда детям выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил соответствующие обращения в Госдуму, Совфед и Минздрав, подчеркнув в них, что фастфуд становится причиной избыточной массы тела и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые обнаружили тревожную связь между фастфудом и развитием депрессии.

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