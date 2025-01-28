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Россиянам объяснили, что делать при ошибочном переводе денег на карту

Юрист Адамс рассказал, как действовать при ошибочном переводе денег на карту
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Shutterstock

Генеральный директор юридической группы «АИД» юрист Давид Адамс поделился рекомендациями по возврату средств, ошибочно переведенных на карту или по номеру телефона. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, первым шагом является определение банка, выпустившего карту, на которую был осуществлен неверный перевод. Он отметил, что первые шесть цифр номера карты помогут установить, к какому банку она принадлежит.

Если перевод был выполнен по номеру телефона, Адамс советует связаться с получателем и объяснить ситуацию. В случае, если контакт не удастся установить, следует обратиться в свой банк — его сотрудники смогут помочь выяснить, в каком банке обслуживается получатель.

Далее необходимо подать заявление в банк получателя вместе с квитанцией о переводе. Как подчеркнул юрист, запрашивать у банка данные владельца счета не имеет смысла, так как это противоречит закону. В этом случае банк сам свяжется с получателем с просьбой вернуть средства. Если получатель откажется вернуть деньги, единственным выходом будет обращение в суд. Иск о неосновательном обогащении подается к банку получателя с приложением доказательств проведенной операции. Суд будет рассматривать дело с ответчиком — получателем перевода.

Адамс также добавил, что если вы получили ошибочный платеж, важно уведомить свой банк и согласиться на возврат средств. В противном случае ваши действия могут быть расценены как присвоение чужих денег, что приведет к судебным последствиям и возможному взысканию процентов за использование этих средств.

До этого президент Союза адвокатов России доктор юридических наук Игорь Трунов сообщил, что если гражданин при оплате товаров или услуг — к примеру, проезда на маршрутке — перевел деньги человеку, связанному с террористами, то на него не могут завести уголовное дело. Это возможно лишь в том случае, если следствие сможет доказать, что человек знал, кому он кидает деньги на карту.

Ранее Банк России назвал, сколько россиян переводили деньги на счета теневого бизнеса.

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