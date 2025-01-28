Россиянам объяснили, что делать при ошибочном переводе денег на карту

Генеральный директор юридической группы «АИД» юрист Давид Адамс поделился рекомендациями по возврату средств, ошибочно переведенных на карту или по номеру телефона. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, первым шагом является определение банка, выпустившего карту, на которую был осуществлен неверный перевод. Он отметил, что первые шесть цифр номера карты помогут установить, к какому банку она принадлежит.

Если перевод был выполнен по номеру телефона, Адамс советует связаться с получателем и объяснить ситуацию. В случае, если контакт не удастся установить, следует обратиться в свой банк — его сотрудники смогут помочь выяснить, в каком банке обслуживается получатель.

Далее необходимо подать заявление в банк получателя вместе с квитанцией о переводе. Как подчеркнул юрист, запрашивать у банка данные владельца счета не имеет смысла, так как это противоречит закону. В этом случае банк сам свяжется с получателем с просьбой вернуть средства. Если получатель откажется вернуть деньги, единственным выходом будет обращение в суд. Иск о неосновательном обогащении подается к банку получателя с приложением доказательств проведенной операции. Суд будет рассматривать дело с ответчиком — получателем перевода.

Адамс также добавил, что если вы получили ошибочный платеж, важно уведомить свой банк и согласиться на возврат средств. В противном случае ваши действия могут быть расценены как присвоение чужих денег, что приведет к судебным последствиям и возможному взысканию процентов за использование этих средств.

До этого президент Союза адвокатов России доктор юридических наук Игорь Трунов сообщил, что если гражданин при оплате товаров или услуг — к примеру, проезда на маршрутке — перевел деньги человеку, связанному с террористами, то на него не могут завести уголовное дело. Это возможно лишь в том случае, если следствие сможет доказать, что человек знал, кому он кидает деньги на карту.

Ранее Банк России назвал, сколько россиян переводили деньги на счета теневого бизнеса.