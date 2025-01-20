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Юрист объяснил, как не стать спонсором террористов при переводе денег на карту

Адвокат Трунов: угроза перевести деньги террористу есть даже при оплате проезда
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Если россиянин при оплате товаров или услуг — к примеру, проезда на маршрутке — перевел деньги человеку, связанному с террористами, то на него не могут завести уголовное дело. Это возможно лишь в том случае, если следствие сможет доказать, что пассажир знал, кому он кидает деньги на карту, объяснил НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

«У нас наказывают за умышленные деяния, когда знал, понимал или допускал. Необходимы доказательства, что человек знал, кому переводит деньги. Это уже вопрос к следствию», — пояснил юрист.

Специально так люди переводят деньги пособникам терроризма крайне редко, и все эти случаи отслеживаются и жестко наказываются, добавил он.

Если же пострадать может любой человек, который просто оплатил товары и услуги, то проще запретить любые онлайн-платежи, считает он. Мошенников очень много, отличить их от обычных людей бывает сложно, отметил адвокат. При этом сегодня вся сфера торговли строится на онлайн-оплате, это часть современного мира с технологиями, созданными для комфорта людей, подчеркнул он.

«Это звучит как предложение заблокировать все наши достижения», — заключил он.

Напомним, в Главном управлении региональной безопасности Московской области до этого предупредили, что при переводе денег по номеру телефона незнакомцу можно нарваться на уголовное дело о финансировании терроризма. В том числе это переводы на рынке или в транспорте, участие в благотворительных сборах. Россиянам посоветовали пользоваться легальными способами оплаты услуг, напомнив, что по статье 205.1 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее Госдума исключила УДО для террористов с пожизненным.

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