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В Приангарье мужчина пытался после ссоры сжечь бывшую жену с детьми

В иркутском поселке Балаганск мужчина поджег дом с экс-женой и четырьмя детьми
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Прокуратура Иркутской области

В иркутском поселке Балаганск мужчина попытался сжечь бывшую жену и четырех детей. Об этом сообщает Babr Mash.

Как узнал Telegram-канал, в дом на улице Орджоникидзе мужчина приехал 27 января. После ссоры с экс-супругой он облил пол в одной из комнат горючей жидкостью, бросил спичку, подпер дверь и ушел.

Согласно публикации, после возгорания мать с детьми полутора, пяти, шести и семи лет не могли спастись от огня, пока не вылезли через окно. Сейчас они госпитализированы с ожогами и легким отравлением угарным газом. Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело.

В конце декабря в Димитровграде Ульяновской области огласили приговор местному жителю, который жестоко избил жену и выбросил ее из окна. Инцидент произошел в апреле 2024 года, когда пьяный россиянин поссорился со своей женой. В ходе конфликта ранее судимый мужчина избил женщину и вытолкнул ее через оконный проем балкона с высоты второго этажа. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Ранее мужчина сжег дома коллег, которые издевались над ним на работе.

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