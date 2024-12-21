Пьяный россиянин избил жену и вытолкнул ее из окна второго этажа

В Димитровграде огласили приговор местному жителю, который жестоко из бил жену и выбросил ее из окна. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Инцидент произошел в апреле 2024 года, пьяный россиянин поссорился со своей женой. В ходе конфликта ранее судимый димитровградец избил женщину и вытолкнул ее через оконный проем балкона с высоты второго этажа.

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована, ее удалось спасти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда 31-летнему обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет и 10 месяцев заключения с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что житель Красного Сулина получил 10 лет колонии за нападение на сожительницу. Пьяный россиянин поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна третьего этажа. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее в Тюмени мужчина сжег квартиру жены, которая потребовала развода.