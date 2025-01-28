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В Красноярском крае приостановлена работа санатория после массового отравления

Суд в Красноярском крае приостановил работу санатория, где отравились 47 человек
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Shutterstock

Минусинский городской суд принял решение приостановить деятельность санатория «Сосновый бор» на юге Красноярского края на срок 30 дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Решением суда санаторий «Сосновый бор» приостановил свою деятельность на 30 суток. <…> Минусинский городской суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

До этого прокуратура Красноярского края сообщила, что 47 человек, находившихся в санатории, обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Из них десять человек были госпитализированы. По информации Главного следственного управления Следственного комитета по Хакасии, все госпитализированные — пожилые люди. Они ели омлет на завтрак и вскоре после этого начали испытывать тошноту, головокружение и повышение температуры. Прокуратура региона инициировала проверку соблюдения санитарно-эпидемических норм и организации питания в учреждении.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья. Согласно данным Роспотребнадзора, персонал санатория заразил отдыхающих коронавирусом.

Ранее на базе отдыха «Сказка» в Омской области десятки людей заразились кишечной инфекцией.

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