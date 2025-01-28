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Директор школы в Чите объяснила Мизулиной, зачем в раздевалках камеры

Мизулиной пожаловались на камеры в раздевалках в школе Читы
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Илья Питалев/РИА Новости

Камеры в раздевалках школы №1 в Чите установлены для безопасности учащихся, объяснила «Новостям Читы» директор учреждения Раиса Мыльникова после поста главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

По словам Мыльниковой, следить за детьми никто не будет, а записи будут просматривать только в случае необходимости.

Накануне Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале пост с жалобой на то, что в читинской школе установили видеокамеры в женской и мужской раздевалках.

В обращении отмечается, что это переходит все границы и переодеваться в таких условиях неприятно. В конце сообщения Мизулину просят помочь «устранить» камеры.

На прошлой неделе Мизулина рассказала о распространившемся в сети видео из Кемеровской области, на котором медсестра избивает маленького ребенка. Запись чиновнице направили многие пользователи. Мизулина написала, что с ней связалась девочка-подросток, которая тоже пожаловалась на грубость медсестры из ролика.

Ранее в школе, куда приезжала Мизулина, установили патриотичный звонок.

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