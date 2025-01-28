В Англии закрылся один из старейших пабов

В английском графстве Норт-Йоркшир закрылся один из старейших пабов, проработавший 460 лет. Об этом сообщает The Drinks Business.

В публикации отмечается, что паб Windmill Inn был открыт в деревне Линтон в 1564 году, во время правления королевы Елизаветы I. По данным издания, в последние годы заведение переживало не лучшие времена.

По словам генерального менеджера паба, срок действия контракта с арендаторами подошел к концу, они не захотели его продлевать.

Предполагается, что заведение может быть вновь открыто после того, как будут найдены новые арендаторы.

В феврале 2022 года самый старый паб в Великобритании закрылся спустя 1229 лет после открытия, заведение не смогло пережить пандемию COVID-19.

Паб под названием Ye Olde Fighting Cocks был открыт еще в 793 году. Как и многие другие предприятия, заведение сильно пострадало из-за коронавирусных ограничений. Несмотря на попытки владельца Христо Тофалли сделать все, чтобы место осталось открытым, ему не удалось это осуществить.

Ранее британские бары начали массово закрываться из-за роста цен на энергию.