Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Англии закрылся один из старейших пабов

В Норт-Йоркшире закрылся паб, проработавший 460 лет
close
Frank Augstein/AP

В английском графстве Норт-Йоркшир закрылся один из старейших пабов, проработавший 460 лет. Об этом сообщает The Drinks Business.

В публикации отмечается, что паб Windmill Inn был открыт в деревне Линтон в 1564 году, во время правления королевы Елизаветы I. По данным издания, в последние годы заведение переживало не лучшие времена.

По словам генерального менеджера паба, срок действия контракта с арендаторами подошел к концу, они не захотели его продлевать.

Предполагается, что заведение может быть вновь открыто после того, как будут найдены новые арендаторы.

В феврале 2022 года самый старый паб в Великобритании закрылся спустя 1229 лет после открытия, заведение не смогло пережить пандемию COVID-19.

Паб под названием Ye Olde Fighting Cocks был открыт еще в 793 году. Как и многие другие предприятия, заведение сильно пострадало из-за коронавирусных ограничений. Несмотря на попытки владельца Христо Тофалли сделать все, чтобы место осталось открытым, ему не удалось это осуществить.

Ранее британские бары начали массово закрываться из-за роста цен на энергию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами