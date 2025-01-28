Жара унесет миллионы жизней европейцев к концу века, считают ученые

NatMed: к 2099 году жаркая погода будет уносить 2,3 млн жизней в Европе

Британские ученые Лондонской школой гигиены и тропической медицины пришли к выводу, что к 2099 году изменение климата может вызвать более 2,3 млн летальных исходов в 854 европейских городах. При этом жара будет уносить больше жизней, чем холод. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

Согласно моделированию, сильнее всего пострадают Средиземноморье, Центральная Европа и Балканы. В таких городах, как Барселона, Рим и Неаполь, прогнозируется до 246 тыс. жертв к концу столетия. Даже при высокой адаптации к жаре последствия могут стать катастрофическими.

«Наши результаты подчеркивают необходимость активных действий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к жаре. Средиземноморский регион особенно уязвим, но устойчивые меры могут предотвратить миллионы жертв», — заявил ведущий автор исследования доктор Пьер Массело.

Исследование учитывало локальные и возрастные факторы, а также акклиматизацию населения. Оно показало, что даже в менее уязвимых регионах, таких как Британские острова и Скандинавия, где ожидается снижение смертности от холода, общий баланс по Европе останется отрицательным.

Например, в Лондоне прогнозируется снижение на 27 455 летальных исходов, но это не компенсирует рост в других частях континента.

Исследователи подчеркивают, что до 70% человеческих потерь можно предотвратить, если страны примут меры по ограничению глобального потепления.

Ранее ученые создали первую в своем роде карту регионов Земли с самым опасным климатом.