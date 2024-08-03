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Coca-Cola оштрафовали на рекордные $6 млрд за неуплату налогов

Суд обязал компанию Coca-Cola выплатить рекордный штраф в размере $6 млрд

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The Coca-Cola Company

Суд обязал компанию Coca-Cola выплатить рекордный штраф в размере $6 млрд — компанию обвиняют в неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Сегодня Налоговый суд США вынес решение по текущему налоговому делу между Coca-Cola Company и Службой внутренних доходов США. Решение включает обязательство в размере около $2,7 млрд. С учетом применимых процентов общая сумма, как ожидается, составит около 6 миллиардов долларов», — сообщается в пресс-релизе.

Данная сумма штрафа, в том случае, если будет выплачена, станет рекордной для американской корпорации. Речь идет об уклонении от уплаты налогов со стороны компании Coca-Cola на протяжении почти десяти лет — следствие считает, что компания перекладывала значительную часть своих доходов на иностранные подразделения, таким образом, уклоняясь от выплаты федеральных налогов.

Компания намерена подать аппеляцию.

До этого cуд наложил на TikTok штраф в размере 4 млн рублей.

Ранее бортпроводники пожаловались на травмы из-за взрывающихся в полете банок Coca-Cola.

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